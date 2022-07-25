В Россию поступают ноутбуки без русских букв на клавиатуре

Российский рынок компьютерных устройств начал пополняться моделями, которые не имеют на клавиатуре русских букв. По словам специалистов, это стало возможным из-за внедрения схемы параллельного импорта. На данный момент в Россию ввозят технику и электронику, не предназначенную для российских покупателей.

Однако эксперты уверенны, что нанести русский алфавит на кнопки можно уже в пределах РФ. Также специалисты считают, что доля ноутбуков без кириллицы на клавиатуре к концу года может достигнуть 10%.

Rusfact.com