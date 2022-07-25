В Россию поступают ноутбуки без русских букв на клавиатуре

Russf Июл 25, 2022 Интересное

Российский рынок компьютерных устройств начал пополняться моделями, которые не имеют на клавиатуре русских букв. По словам специалистов, это стало возможным из-за внедрения схемы параллельного импорта. На данный момент в Россию ввозят технику и электронику, не предназначенную для российских покупателей.

Однако эксперты уверенны, что нанести русский алфавит на кнопки можно уже в пределах РФ. Также специалисты считают, что доля ноутбуков без кириллицы на клавиатуре к концу года может достигнуть 10%.

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