К концу года могут вновь появиться купюры в 5 и 10 рублей

Russf Июл 25, 2022 Интересное

По заявлению Центробанка, регулятор планирует возобновить выпуск купюр, номинал которых составляет 5 и 10 рублей. Предполагается, что реализация проекта начнется в конце текущего года.

В целях сохранения купюр в нужном виде в течение более длительного срока их будут лакировать. Процесс лакирования уже опробован, и его результат удовлетворил представителей ЦБ.

По словам специалистов, возобновление печати купюр связано с увеличением стоимости чеканки монет. Однако планируется, что и купюры, и монеты будут находиться в обращении.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.