К концу года могут вновь появиться купюры в 5 и 10 рублей

По заявлению Центробанка, регулятор планирует возобновить выпуск купюр, номинал которых составляет 5 и 10 рублей. Предполагается, что реализация проекта начнется в конце текущего года.
В целях сохранения купюр в нужном виде в течение более длительного срока их будут лакировать. Процесс лакирования уже опробован, и его результат удовлетворил представителей ЦБ.
По словам специалистов, возобновление печати купюр связано с увеличением стоимости чеканки монет. Однако планируется, что и купюры, и монеты будут находиться в обращении.