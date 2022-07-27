Евросоюз снизит потребление газа

В минувший вторник прошла встреча министров энергетики стран Евросоюза. В процессе общения чиновникам удалось договориться о снижении потребления газа странами ЕС до марта следующего года. Предполагается, что государства уменьшат потребление голубого топлива на 15%.

Однако для стран, которые смогут наполнить свои хранилища выше требуемого показателя, предусмотрена возможность не исполнять договоренности. Меры, в следствие которых будет достигнуто снижение потребления газа, каждое государство будет выбирать самостоятельно.

Rusfact.com