Черногории не хватает российских туристов

В настоящее время туристическая отрасль Черногории столкнулась с определенными трудностями. Российские туристы, которые раньше прилетали полными самолетами, больше не посещают страну.

Путешественников из других государств в Черногории также не хватает. Причиной тому служит экономический кризис во всем мире.

Также Специалисты отмечают, что значительно упал спрос на жилье со стороны россиян. По сравнению с 2021 годом количество желающих из России купить апартаменты в Черногории уменьшилось на 12,18%.

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