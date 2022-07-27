Черногории не хватает российских туристов

Russf Июл 27, 2022 Интересное

В настоящее время туристическая отрасль Черногории столкнулась с определенными трудностями. Российские туристы, которые раньше прилетали полными самолетами, больше не посещают страну.

Путешественников из других государств в Черногории также не хватает. Причиной тому служит экономический кризис во всем мире.

Также Специалисты отмечают, что значительно упал спрос на жилье со стороны россиян. По сравнению с 2021 годом количество желающих из России купить апартаменты в Черногории уменьшилось на 12,18%.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.