Аносова поведала семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова



Фотомодель и продюсер Ольга Аносова поведала тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.

Аносова была первой гражданской женой Дмитрия Марьянова. По словам Аносовой, она познакомилась с Марьяновым в творческом клубе «Маяк». Актер ухаживал за фотомоделью скромно и аккуратно. Они вместе посещали театры и концерты, а также много гуляли по Москве.

«Все происходило постепенно. Потом я поняла, что ухаживал-то он мягко, а когда мы стали жить вместе, оказался по натуре настоящим фейерверком», — отметила Аносова.

Беременность Ольги вдохнула новые силы в Марьянова. Актер ответственно подошел к беременности супруги, регулярно консультируясь со своими друзьями и знакомыми по вопросам, связанным с рождением и воспитанием ребенка.

Во время беременности Аносова попала в неприятную ситуацию. По ее словам, в то время она работала вторым режиссером на съемках кинокартины. Руководитель съемочного процесса был не сдержанным человеком, поэтому постоянно на всех кричал и ругался.

«Я была в положении, очень нервничала. Это тяжелая работа, а еще труднее, когда человек рядом бесконечно кричит. Я об этом Диме просто рассказала, не пожаловалась. Буквально на следующий день на съемочную площадку пришел Дима», — пояснила Аносова.

По ее словам, она опасалась, что Марьянов устроит драку, однако актер мирно пообщался с этим человеком, после чего скандалы на съемочной площадке прекратились.

После рождения сына карьера Марьянова начала набирать обороты. Актер много работал, обеспечивая свою семью всем необходимым.

«Ему была важна семья, но на первом месте было дело, а любовь в помощь, ведь любовь — это вдохновение», — добавила Аносова.

По ее словам, Марьянов не считал себя гениальным актером и никогда не пользовался своей популярностью. Когда доходы актера заметно выросли, он продолжал носить одни и те же джинсы и кроссовки до тех пор, пока они не приду в негодность, передает KP.ru. Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет.



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