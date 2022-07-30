Специалист Минздрава выступила против электронных сигарет

Маринэ Гамбарян озвучила свою позицию относительно продажи и употребления электронных сигарет. По ее словам, свободная торговля такими устройствами препятствует выполнению государственных целей по противодействию потребления табака.

Гамбарян считает, что электронные сигареты вредны для здоровья за счет быстрой доставки в мозг синтетического никотина. Также специалист отметила, что такие устройства не помогают бросить курить, а наоборот вызывают стойкую зависимость. Гамбарян выступает за запрет продажи электронных сигарет и вейпов.

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