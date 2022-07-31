Полиция Франции отслеживает полив лужаек

В связи с наступлением сильной жары и засухи власти Франции ввели режим экономии воды. У полиции государства появилась новая обязанность — следить за соблюдением гражданами вновь введенного порядка. В частности, полицейские отслеживают французов, которые нерационально используют воду, поливая ей лужайки возле своих домов.

При первичном выявлении нарушения с гражданином проводят беседу. В том случае, если выявлен повторный факт не экономичного использования воды, на нарушителя составляют протокол.

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