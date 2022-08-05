Вирусологи сделали свой прогноз на новую волну коронавируса

Russf Авг 5, 2022 Интересное

В настоящее время имеет место рост заболеваемости коронавирусом. Он вызывается новым подвидом известного ранее штамма омикрон. На основании данных о динамике заболеваемости в разных странах, вирусологи уже делают свои предположения. Речь идет о том, как новая волна коронавируса будет развиваться на территории России.

По словам Анатолия Альтштейна, количество новых случаев заражения в России не превысит 50000 в сутки. Он напомнил, что в предыдущую волну в РФ отмечалось до 200 тысяч новых случаев в сутки.

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