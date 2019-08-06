Максим Аверин в день рождения Марии Куликовой посвятил ей романтичные стихи

06.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Максим Аверин в день рождения Марии Куликовой посвятил ей романтичные стихиВ день рождения Марии актер опубликовал ее фото, сопроводив его лиричным стихотворением.

43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением. Актер, дабы подразнить сплетников, сделал признание в любви своей партнерше по звездному сериалу «Склифосовский». Артисты давно дружат и работают вместе, потому часть их поклонников уверена: между ними роман. Опровергать бесполезно, давно поняли коллеги. Ведь люди видят то, что им хочется.

«Молвою мы венчаны,

Газетами, сплетнями.

Давно рассекречены,

Что любим и вместе мы.

Да что и таить, раз у всех на виду,

Да что говорить,

ведь на всю же страну,

Мы поклялись и в радость, и в горе…

Камера! Дубль! На том же моторе!» — написал Максим Аверин на своей странице в Instagram.

День рождения Мария отметила во Франции, где утром получила букет от поклонника, имя которого не стала афишировать. На Лазурном берегу артистка отдыхает с семилетним сыном Иваном, которого она родила в браке с актером Денисом Матросовым.

Напомним, о тайном романе Максима Аверина с Марией Куликовой не один раз писали СМИ, поэтому некоторые поклонники артистов верят, что это действительно так.

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