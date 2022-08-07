Индия увеличила импорт товаров из России

США и ЕС принимают все новые санкции против России, целью которых является изоляция Москвы от мировой экономики. Однако власти Индии решили нарушить планы Запада.

В настоящее время из России в Индию поставляется значительный объем нефти по сниженной цене. Кроме того, Индия нарастила импорт угля и подсолнечного масла из РФ.

Также сообщается, что значительно увеличился объем поставок удобрений. За период с апреля по июнь 2022 года количество поставленных удобрений стало рекордным, оно составило 7,74 млн тонн.

Rusfact.com