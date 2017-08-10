Самые удивительные европейские направления для туристов

В последнее время туристы интересуются удивительными европейскими городами, которые не имеют большой славы, но туда направляются по той причине, что любят тишину, спокойствие и уют.

Если вы еще не запланировали свой отдых, посмотрите на шесть предложений прекрасных уголков Европы, которые остаются скрытыми для большинства людей. Если вы являетесь гражданами России, то узнайте подробнее о том, что представляет собой шенген для россиян 2017.

Фарерские острова в Дании

Название архипелага, который состоит из 18 островов, означает "овечьи острова". Они находятся между Исландией и Норвегией. Острова имеют океанический климат, что означает холодное лето и мягкую зиму.

Монастырь Татев в Армении

Отель расположен на краю крутой скалы. Он построен примерно в 900 году в окружении крепостных стен. Сегодня монастырь является активным, в нем живут монахи и он открыт для посещения.

Долина Рейна и Баварские замки в Германии

Около 70-и замков и крепостей, которые возвращают нас на века назад в историю, пользуются большим интересом у туристов. Например, замок Нойшванштайн - это самый известный замок баварского короля Людвига II, который послужил эмблемой анимационнойстудии Walt Disney.

Парк "Триглав" в Словении

Расположен данный парк в Юлийских Альпах. Это единственный национальный парк в стране. В центре парка находится самая высокая гора в Словении. Она является символом страны и является частью национального флага и герба.

Черный Перигор на Юге Франции

Это красивая деревня в районе Черных Перигор, в регионе Аквитания. Расположена она вдоль р. Дордонь и является частью списка самых красивых деревень во Франции.

Лампедуза в Италии

Это самый большой остров среди Пелагийских островов. Население насчитывает около 6 000 жителей, которые занимаются, в основном, рыбалкой. Также здесь развито сельское хозяйство и туризм.

Лет Лампедуза известен как "входная дверь" в Европу для тысяч бедных нелегальных иммигрантов из Африки. Несмотря на это, туристы с большим интересом посещают данное направление.

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