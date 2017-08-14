Как планировать каникулы?

Не нужно ехать в элитный курорт, чтобы потратить значительную сумму на летний отпуск. Как с этим бороться? Как планировать дешевые каникулы? Вот 5 полезных советов.

1. Планируйте свой отдых гораздо раньше

Выезд на отдых или в Россию, или за рубеж, требует тщательного планирования, как и любой другой большой расход. Наметим цель летнего путешествия, проверим дату, сравним цены. Большинство из нас отдых в этом году уже, вероятно, организовал, но уже через 2-3 месяца после праздников вы должны начать планирование следующего отпуска, чтобы оптимизировать и распределить во времени расходы. Много туристических офисов, отелей и владельцев квартир и апартаментов, имеют предложение „first minute”, т. е. снижают цены в случае своевременно выполненного заказа. Использование такого решения позволяет нам экономить деньги уже на старте. Если вы планируете не только отдохнуть, но и насладиться красотами природы, то выбирайте направления, представленные на http://1baikal.ru.

2. Не путешествуйте в разгар сезона

Самое популярное время отдыха, и, соответственно, самое дорогое в разных частях мира приходится на другие периоды. В России - это июль и август, в странах бассейна Средиземного Моря только в августе, а в свою очередь, в странах Дальнего Востока пик сезона начинается только в декабре. Выбор поездки в мае или в октябре, безусловно, повлияет на снижение стоимости нашей поездки.

3. Поиск скидок

Большинство курортов или туристических компаний привлекает клиентов акциями. Так же бывает, например, с предложениями авиакомпаний. Мы можем расширить бесплатную экскурсию по городу, анимационную программу или жилые помещения детей по сниженной цене, чтобы получить больше за минимальные затраты.

4. Согласование цены

Не всегда удастся получить скидку, но что же мешает хотя бы попробовать? Искусство переговоров - один из основных финансовых методов, как для начинающих, так и опытных путешественников. Работает отлично, особенно в случае с самостоятельно приготовленными работами, а по статистике 3/4 жителей именно так проводит свои отпуска.

5. Регулярно экономьте

Когда мы дойдем уже через вышеперечисленные шаги, остается только одно – собрать полную сумму на поездку в райское место. Надежным инструментом, который позволит нам сэкономить в будущем части средств, это наш собственный, домашний план финансирования предстоящего отпуска. Звучит серьезно, но это не трудно: достаточно сравнить наши ежемесячные доходы и расходы. Обычно остается какой - то финансовый излишек.

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