Власти Великобритании решили отключать электричество в целях экономии

Russf Авг 10, 2022 Интересное

Предстоящая зима и перебои с поставками газа заставили власти разных стран задуматься о том, как обеспечить свое население теплом. Власти Великобритании разработали план по отключению электричества в целях экономии.

Предполагается, что план является резервным на случай наихудшего развития событий. Он может быть реализован, если зимой будут преобладать низкие температуры, а поставки газа из европейских стран в Великобританию сократятся.

Однако в базовом сценарии власти королевства рассчитывают обеспечить население теплом за счет корректировки коммерческих поставок топлива.

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