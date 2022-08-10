Власти Великобритании решили отключать электричество в целях экономии

Предстоящая зима и перебои с поставками газа заставили власти разных стран задуматься о том, как обеспечить свое население теплом. Власти Великобритании разработали план по отключению электричества в целях экономии.

Предполагается, что план является резервным на случай наихудшего развития событий. Он может быть реализован, если зимой будут преобладать низкие температуры, а поставки газа из европейских стран в Великобританию сократятся.

Однако в базовом сценарии власти королевства рассчитывают обеспечить население теплом за счет корректировки коммерческих поставок топлива.

Rusfact.com