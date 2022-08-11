В Германии может пересохнуть Рейн

В настоящее время уровень наполненности главной реки Германии является критически низким. Специалисты опасаются, что дальнейшее снижение этого показателя может привести к остановке судоходства по реке. Это обстоятельство в свою очередь повлечет серьезные нарушения в поставках товаров.

По словам экспертов, причиной снижения уровня воды в реке является аномально жаркое лето. Ситуация в этом году может стать более критичной, чем в 2018 году, когда уровень реки опустился до 27 см. Тогда это повлекло закрытие судоходства на 132 дня.

Rusfact.com