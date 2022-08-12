Закон о тишине могут распространить на новостройки

В настоящее время в России действует «закон о тишине», который запрещает проведение шумных ремонтных работ в многоэтажках в ночные часы. Представители общественной организации «Деловая Россия» предлагают расширить сферу действия закона на новостройки.

Кроме того, их инициатива подразумевает введение тихого часа, когда также нельзя шуметь. Также деятели хотят сделать тихими воскресенья и праздничные дни.

Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу. По словам председателя ГД по строительству и ЖКХ, стоит принять этот закон в некоторых регионах, после чего распространить его на остальные субъекты.

Rusfact.com