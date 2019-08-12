«Это было как страшный сон»: подруга Аллы Вербер поведала о последних часах ее жизни



6 августа не стало фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Внезапная кончина бизнесвумен потрясла модное сообщество: вместе с близкими скорбят многочисленные звезды. Представители Вербер рассказали о причине смерти. Также сегодня стало известно, как прошел последний день из жизни известной предпринимательницы.

Родные и друзья 61-летней Аллы Константиновны не могут оправиться от невосполнимой утраты. По словам приближенных, никто не ожидал такого резкого исхода событий. Дочь Вербер Екатерина надеялась, что матери окажут всю необходимую помощь и отпустят домой, но обстоятельства сложились иначе. Об этом рассказала подруга предпринимательницы Фаина Громова, которая провела рядом с ней последние 24 часа ее жизни. Она призналась, что Вербер даже переводили в другую клинику, в надежде спасти. Тем не менее врачи оказались бессильны, что привело к трагическим событиям.

«Это было как страшный, дурной сон. 5 августа в 17 часов мне позвонила дочь Аллы — Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение», — поделилась жена экс-губернатора Московской области в микроблоге.

Напомним, печальные события произошли в Италии, где Алла Вербер отдыхала вместе с семьей. Причиной смерти был назван менингококковый сепсис. По словам представителей Аллы, ее иммунитет был слишком слаб после борьбы с раком, поэтому не справился с инфекцией.

Известно, что похороны бизнесвумен пройдут 12 августа в Канаде, где Алла Константиновна прожила долгое время. Прощальная церемония будет только для родственников и близких друзей Вербер.

К слову, специалисты утверждают, что данное заболевание является крайне опасным. Причем, те, кто был с бизнесвумен после заражения, теперь так же находятся в группе риска. Дело в том, что инфекция передается воздушно-капельным путем и не всегда проявляется сразу. Врачи рекомендуют родственникам Аллы Вербер обратиться за консультацией в ближайший госпиталь, чтобы избежать возможных последствий.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







