Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались через полгода после свадьбы

12.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались через полгода после свадьбыАмериканская певица Майли Сайрус рассталась со своим супругом, австралийским актером Лиамом Хемсвортом, не прожив в браке даже года. Об этом пишет The Sun со ссылкой на представителей артистки.

«Лиам и Майли договорились расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и люди, они решили, что это лучшее, что они могут сделать для себя и для своей карьеры», — рассказал агент Сайрус.

Он отметил, что пара продолжит контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

По данным издания, расстались супруги через месяц после выхода скандального интервью Майли, в котором она призналась, что, несмотря на замужество, всё еще «очень привязана к женщинам».

При этом она заявила, что стала женой, которая не будет «стоять у плиты в фартуке», и подтвердила, что не хочет пока иметь детей. Причиной она назвала плохое состояние окружающей среды.

Майли и Лиам тайно поженились в декабре 2018 года. Познакомились они еще в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а в 2012 году объявили о помолвке. Однако позже пара рассталась.

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