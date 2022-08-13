25% британцев готовы приютить украинских беженцев на полгода

Russf Авг 13, 2022 Интересное

Согласно результатам опроса среди жителей Великобритании, около четверти респондентов выразили готовность приютить украинских беженцев. Однако опрашиваемые озвучили, что могут принять гостей только на срок до полугода.

По словам участников опроса, помощь беженцам способствует появлению финансовых трудностей. Несмотря на то, что в королевстве полагается выплата за предоставление жилья беженцам, британцы жалуются, что выплачиваемых средств не хватает. Часть респондентов подчеркнула, что при условии повышения размера выплаты, они смогли бы принимать у себя беженцев на более долгий срок.

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