Минстрой прокомментировал возможность взыскать долги по ЖКХ

Russf Авг 14, 2022 Интересное

Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько сообщил, что в настоящее время существует задолженность по ЖКХ перед государством. Должниками являются не только жители России. Значительная часть долгов приходится на предприятия, которые уже не функционируют, и объекты недвижимости.

Ересько уточнил, что общая сумма задолженности составляет 1,4 трлн рублей. При этом чиновник отметил, что эта сумма не совсем точно отражает реальную картину. Также, по словам Ересько, большинство долгов по ЖКХ вернуть уже невозможно.

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