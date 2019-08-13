Супруга Гафта поведала о состоянии артиста после инсульта



Состояние российского актера театра и кино Валентина Гафта нормализовалось, но он все еще находится в больнице. Об этом рассказала его супруга Ольга Остроумова.

Супруга Гафта рассказала о состоянии артиста после инсульта. По словам жены артиста, Гафт чувствует себя хорошо. При этом она уточнила, что о выписке актера речи по нет. Остроумова подчеркнула, что они «не торопятся». По данным издания «Аргументы и факты», 7 августа стало известно, что актер перенес инсульт. Как передает телеканал «360», средства массовой информации распространили слухи о гибели Гафта, позже эти сообщения были удалены.

Новость о смерти советского актера театра и кино Валентина Гафта появилась в российских новостных агрегаторах. Одним из источников информации стал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Ходорковский сообщил у себя в Twitter о смерти 83-летнего артиста. Олигарх сопроводил запись афоризмом Гафта о том, что злодейство всегда проигрывает. Новость оказалась фейком, слухи поспешили опровергнуть пресс-служба театра «Современник» и супруга Гафта Ольга Остроумова. Жена артиста сообщила, что Гафт находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. В «Современнике» фейк о смерти артиста также опровергли. В театре сообщили, что артист «чувствует себя нормально».

Ранее супруга Гафта рассказала Федеральному агентству новостей, что артиста госпитализировали в Москве с инсультом.

Напомним, что Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».

Ранее Гафт сделал страшное признание о смерти единственной дочери. По словам артиста, он часто мысленно ведет беседы с дочкой. Преждевременно ушедшей дочери Гафт посвятил стихотворение «Грехи». Гафт сделал страшное признание, из которого следует, что он «виноват перед дочерью». При этом артист отметил, что больше никого не смеет винить в трагедии. По словам артиста, его третья жена Ольга Остроумова всеми силами помогает ему справиться с душевными муками и терзаниями.

Дочь Гафта и балерины Инны Елисеевой свела счеты с жизнью в 2002 году. Приме было всего 29 лет.



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