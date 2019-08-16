Актер Эрик Робертс намерен получить российское гражданство



Американский актер Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс, посетил международный турнир по боевому самбо в Сочи. Артист признался, что хотел бы получить второе гражданство — российское.

Робертс является почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70». Актер — обладатель черного пояса по тхэквондо.

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков … Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — цитирует слова актера РИА Новости.

Россию номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» посещал несколько раз. По его словам, «Россия — это очень романтично».

В прошлом году на кинофестивале Bridge of Arts в Ростове-на-Дону Робертс заявил, что хотел бы получить российский паспорт, чтобы показать его президенту США Дональду Трампу в Белом доме и увидеть его удивленное лицо. Однако актер подчеркнул, что хочет двойное гражданство и не намерен отказываться от американского.

Отметим, что Робертс — далеко не первый публичный человек, захотевший получить российское гражданство. Паспорт РФ уже получили боец смешанных единоборств Джеффри Монсон из США, американский актер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший.

В декабре прошлого года всемирно известный украинский артист балета Сергей Полунин признался в том, что всегда мечтал о российском паспорте, но обстоятельства мешали его получить. В конце ноября Полунин получил российское гражданство, передавала «Газета.ру».



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