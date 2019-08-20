Кончаловский раскрыл секрет крепких отношений с Высоцкой



Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.

Кончаловский старше Высоцкой на 36 лет, несмотря на разницу в возрасте они отлично ладят. Он признался, что супруга всегда была его музой и той единственной, ради которой хочется жить.

При этом у Высоцкой довольно сложный характер, она многогранная личность.

«Характер — кремень! Я очень люблю Юлю именно таким вот настойчивым ребенком. И кстати, она часто им бывает», — рассказывает режиссер.

Режиссеру 81 год, ему приходится терпеть разные состояния супруги. Он рассказал, что не до конца знает жену, хотя видел ее и девочкой, и девушкой, и молодой женщиной. И сейчас Высоцкая — мать его двух детей.

В 2018 году произошла серьезная авария, при которой пострадала дочь Мария. Этот период для пары был одним из самых сложных. Многие думали, что дело идет к разводу.

Но Кончаловский и Высоцкая пережили эту бурю и выстояли. После кризиса в отношениях режиссер и актриса обвенчались. Церемония состоялась в январе 2019 года в одном их псковских соборов.

Как отмечает издание «СтарХит», для Высоцкой это второй брак, а для Кончаловского — пятый. Супруги часто появляются вдвоем на различных фестивалях. Они стараются почаще выходить в свет вместе.

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