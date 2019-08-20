Собчак рассказала, что ей скучно жить по навязанным обществом правилам

20.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Собчак рассказала, что ей скучно жить по навязанным обществом правилам
Ксения Собчак откровенно призналась, что ей скучно жить по принятым в обществе правилам, хотя она, при необходимости, умеет их соблюдать.

Размышлениями на тему светская львица поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав в личном аккаунте пост на тему, не поскупившись при этом на резкие выражения.

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул», — написала Собчак.

По мнению знаменитости, перефразируя одно слово в ее публичном посте в социальной сети, «лучше уж встать» и справить естественную нужду «на стол чем жить «правильно» по чужим правилам».

К слову, среди комментаторов Собчак в Instagram, кроме тех, кто поддержал своего кумира, нашлись граждане, которые высказались резко против такого отношения к жизни.

«Очень жаль, что Вам дали такое воспитание», — написала il264.

«А можно жить, не сдавшись и не засыпая и радоваться жизни, не скучать», — отметила ninash58.

«Какой же это тяжелый квест — прожить жизнь правильно. И сколько же мы придумываем, чтобы убедить себя, что жить не по правилам это весело и интересно», — ответил Собчак goga5070.

«Не тонко и не смешно. #нераневская», — написала kianovnatali.

«Интересно ваша мама читает посты? И как к этому относится?» — спросила s_tokareva.

«Каждый бунтует в меру своей способности», — констатировал alla_golysheva.

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