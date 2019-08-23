Богомолов уверен, что его чувства к Собчак навсегда. Видео

Режиссер признается, что очень сильно влюблен в свою избранницу и верит в прочность их союза.

Константин Богомолов имеет свою четкую позицию по поводу стороннего интереса к его личной жизни — он не комментирует данные вопросы и игнорирует новости о его предстоящей женитьбе.

В редких случаях, когда он соглашается обсудить свои отношения с Ксений Собчак, он неизменно отмечает, что влюблен в телеведущую всем сердцем.

«Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — признается режиссер в интервью mk.ru.

Он сожалеет, что их с Ксенией жизнь часто становится предметом пересудов, но на сплетников и завистников пара не обращает внимание, они уверены в своих чувства – это навсегда.

Кстати, режиссер не собирается ограничивать свободу возлюбленной и тем более что-то ей запрещать.

«Кто я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом со мной», — рассуждает Константин Богомолов.

В подтверждение своих нежных чувств, он перечисляет достоинства экс-ведущей «Дома-2»: она «фантастическая мама, удивительный друг».

А вот ждать Ксению на сцене Театра на Малой Бронной пока не стоит. Богомолов не собирается пользоваться служебным положением и признается: «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса». Тем не менее, если будущая супруга захочет развивать актерский талант, то он «был бы счастлив в этом участвовать».

Зато режиссер планирует снять будущую супругу в кино, пишет сайт argumenti.ru.

Для себя тему актерской карьеры Богомолов считает закрытой, он с головой готов окунуться в руководство театром и планирует вывести его на новый уровень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Есть за горами, за лесами маленькая страна, Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет! #мояжарптица #поймалазахвост #сднемрождения #стихиолюбви Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Июл 2019 в 4:35 PDT

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