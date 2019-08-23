Подписчики объяснили Бузовой, почему она до сих пор без семьи



Певица и ведущая Ольга Бузова спросила своих подписчиков, почему ей никто еще не сделал предложение руки и сердца. Вопрос она задала на своей странице в Instagram.

Бузова продолжает делиться с подписчиками отчетами о своем отдыхе в Индонезии. Певица разместила новый снимок в Instagram, на котором она стоит в купальнике, демонстрируя спину фотографу.

«День 10. Жизнь прекрасна, но прекрасная жизнь еще лучше», — подписала фотографию она, однако почему-то на английском языке.

В соцсети Бузова также поинтересовались, почему она до сих пор без мужа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«И как мне можно было еще не сделать предложение?» — спросила она.

Вопрос, возможно, был риторический, однако подписчики все-таки решили на него ответить.

«Бузова, как бы ты ни корчила из себя ту, на которую должны мужчины обращать внимание, не видят этого мужчины, — объяснили они ей в комментариях. — Нет в тебе того, за что можно зацепиться!»

«Оля, мне просто интересно, для чего мне ваша показная сексуальность?! — раскритиковала аккаунт посетительница. — Я подписалась на аккаунт посмотреть, чем живут популярные люди, а попала на улицу красных фонарей».

Однако поклонники заступились за кумира.

«Как ни крутите, как ни говорите, а девушка симпатичная, позитивная, везде побывала, то есть во всех странах, живет и радуется, пока это возможно, — написали фанаты Бузовой. — Молодец, а плохие комментарии, то зависти, что человек так живет, везде бывает ,пока молодая, пусть радуется».



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