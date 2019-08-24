«Родители очернили»: Фриске втянули в очередной скандал с деньгами



"Дни.ру" провели опрос в Instagram. Выяснилось, как пользователи соцсети относятся к решению о распределении денег, собранных в свое время на лечение от рака Жанны Фриске.

Стало известно, что "Русфонд" оплатит лечение пятерых больных онкологией детей. Оказалось, что далеко не все фолловеры считают такое, казалось бы, гуманное решение, правильным и справедливым.

Некоторые обрушились с критикой и на родителей покойной Жанны Фриске. "Лечить надо за счет бюджета. Позорники", "Странно, что они чужие деньги, собранные на лечение и не понадобившиеся, присвоили нагло себе, ведь они же хотели спасти ее любыми путями, и народ им помог… Фу, просто позорят память своей дочери…", "Родители очернили память дочки, противно", – высказались подписчики аккаунта "Дни.ру" в соцсети.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд интернет-пользователей отметили, что направить средства больным детям – хорошее дело и пожелали им скорейшего выздоровления. Нашлись и те, кто попросил материальной помощи себе.

Напомним, причиной смерти Жанны Фриске явилось тяжелое онкологическое заболевание – глиобластома – неоперабельная опухоль мозга. От подобной болезни также скончались Михаил Задорнов и Дмитрий Хворостовский. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в загородном доме в Балашихе. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище в Москве.



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