Гражданской супруге экс-солиста «Иванушек» не удалось оспорить завещание артиста



Басманный суд Москвы признал действительным завещание солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, таким образом, суд отклонил иск гражданской жены артиста Александры Куцевол. Отметим, что женщина через суд уже несколько раз пыталась оспорить завещание исполнителя. Сначала она представила документ о заключении брака в Сербии, который не подтвердил государственный ЗАГС Белграда. Затем Куцевол начала доказывать, что завещание было подписано невменяемым человеком.

В пятницу гражданской жене экс-солиста «Иванушек» в очередной раз не удалось оспорить завещание артиста.

«Басманный районный суд Москвы отклонил иск Куцевол к Роману Радову о признании завещания недействительным», — уточнила Царева.

В июне 2017 года стало известно о госпитализации Яковлева в тяжелом состоянии. Музыкант попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». Утром 29 июня артист скончался на 48-м году жизни в одной из московских клиник. Причиной смерти назвали остановку сердца.

Прощание с Яковлевым состоялось 1 июля 2017 года. Тело кремировали на Троекуровском кладбище Москвы.

Согласно завещанию певца, его имущество досталось племяннице Татьяне Яковлевой и близкому другу Роману Радову.

Как признался ранее бессменный солист «Иванушки International» Кирилл Андреев, коллектив на протяжении многих лет преследует «проклятие». Поклонники известного музыкального проекта убеждены, что место так называемого «маленького Иванушки», которое занимал в свое время Яковлев, а затем Игорь Сорин, невезучее. Состав группы менялся два раза, и оба из них коснулись одной и той же позиции.



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