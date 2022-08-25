Россиян спросили о желаемом возрасте выхода не пенсию

Среди жителей России провели опрос на тему того, в каком возрасте они хотели бы выйти на пенсию. 84% респондентов обозначили свою позицию, что планируют закончить трудовую деятельность после 50 лет. При этом выйти на пенсию в 50-55 лет пожелали 20% опрошенных, в 55-60 лет — 22%, в 60-65 лет — 24%. Только 18% россиян собираются выходить на пенсию позже 65 лет.

Среди респондентов также были люди, которые планируют закончить карьеру и в более раннем возрасте. Так 10% опрошенных хотели бы уйти на отдых до 45 лет, а 6% — в еще более молодом возрасте — до 35 лет.

Rusfact.com