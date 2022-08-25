Семьи школьников Донбасса получат по 10000 рублей

Russf Авг 25, 2022 Интересное

Согласно официальным данным, на освобожденных территориях 1 сентября откроют свои двери 1200 школ. Президент России поручил оказать семьям школьников Донбасса материальную поддержку.

Семьи, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет, смогут получить единовременные выплаты. Размер выплаты составит 10000 рублей. Обязательным условием для начисления является факт, что ребенок приступил к обучению не позднее 15 сентября.

По поручению Владимира Путина начисление должно быть закончено к 1 октября. Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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