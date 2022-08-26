Минпромторг отложил вопрос реинженеринга российского «кукурузника»

Russf Авг 26, 2022 Интересное

В настоящее время самолет ТВС-2МС является единственным отечественным самолетом для малой авиации, который эксплуатируется до сих пор. Это современная модификация «кукурузника» Ан-2.

Производитель самолета обозначил проблему реинженеринга самолета. По словам представителей «Русавиапрома» необходима разработка отечественных аналогов американских агрегатов, используемых в модели. В частности, речь идет о двигателе и винте на нем. Стоимость разработки производитель оценил в 9 млрд рублей. Однако Минпромторг решил рассмотреть этот вопрос после того, как самолет вновь пройдет сертификацию.

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