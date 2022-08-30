Американские ученые исследовали генетику растений

Сотрудники Института биологических исследований Солка сделали открытие. Оно касается возможности растений развиваться в неблагоприятных для них условиях, в частности, в тени и при воздействии высоких температур.

Исследование проводилось на основе эксперимента, в ходе которого табак, томаты и капусту посадили в некомфортных условиях. Результатом исследования стало открытие факта, что для выживаемости у растений активируется ген PIF7. Ученые предполагают, что дальнейшее изучение действия этого гена поможет улучшить восприимчивость растений к тени и жаре.

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