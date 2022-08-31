Российские депутаты предлагают увеличить размер маткапитала

Представители фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой об увеличении размера материнского капитала. Согласно законопроекту, выплата за второго ребенка возрастет до 933 тысяч рублей, тогда как в настоящее время она составляет 693 тысячи.

Также депутаты предлагают установить размер выплаты на третьего ребенка на уровне 1399000 рублей. Инициаторы считают, что принятие подобных мер поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

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