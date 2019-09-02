Стало известно, что испортило карьеру звезды «Инопланетянки»



Лилиана Алешникова получила известность в СССР в 1956 году, когда на экраны вышел фильм «Они были первыми». Ее будущее казалось очень успешным, но замужество стало роковой ошибкой.

Алешникова закончила Щукинское театральное училище. И была востребована в кино во время студенчества. Ее пригласили работать в Московский театр имени Пушкина.

Но артистке не давали большие роли, а в массовке она играть не хотела. Артистка решила пробиваться в большое кино. Ее пригласили сниматься в фильмах «Солнце светит всем», «Взрослые дети», «Штрафной удар».

Когда Алешникова была на волне популярности, за ней начал ухаживать режиссер Яков Сегель. Она согласилась выйти за него замуж с условием, что будет сниматься в его фильмах, пишет Infox.

Сегель утверждал супругу на роль без проб, ей не приходилось соперничать с другими актрисами. Однако в 1984 году режиссер снял последний фильм — «Инопланетянка».

Так Алешникова осталась не у дел, это погубило ее карьеру. В театре и с другими режиссерами она не смогла наладить отношения.

Яков Сегель умер в середине 90-х годов. Алешникова ушла из жизни в 2008 году. Ее уход поклонники не заметили, на похоронах присутствовал только единственный сын.

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