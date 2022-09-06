Магазины HМ закроются 30 ноября

Russf Сен 6, 2022 Интересное

После заявления об уходе компании с российского рынка магазины фирмы временно закрылись. Однако в настоящее время торговые точки вновь открыли двери для российских покупателей. Сообщается, что работа магазинов является временной. Специалисты считают, что точки закроются, когда распродадут большую часть товара.

Ориентировочная дата закрытия магазинов – 30 ноября. Сообщения с указанием этой даты получили сотрудники компании. Предполагается, что этот день станет последним для посещения покупателями. В течение первых двух недель декабря фирма будет вывозить оборудование из закрывшихся торговых точек.

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