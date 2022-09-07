ЕС откажется от упрощенного визового режима в отношении России

Еврокомиссар Ильва Юханссон сообщила о том, что уже на ближайшем заседании Совет ЕС рассмотрит вопрос о визовом режиме. Предлагается отказаться от упрощенной процедуры в отношении российских граждан.

Переход на стандартную процедуру выдачи виз будет означать увеличение визового сбора с 35 до 80 евро. Кроме того, сроки получения «шенгена» могут возрасти до 6 месяцев. Также предполагается пересмотреть порядок выдачи долгосрочных и многократных виз. Еврокомиссар не исключает, что ЕС откажется от такого вида виз для россиян.

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