Путин рекомендовал сделать туризм более доступным

Russf Сен 7, 2022 Интересное

Президент России Владимир Путин высказался о развитии туристической отрасли в России. По его словам, необходимо развивать туризм и сделать его более доступным для россиян.

Глава государства уточнил, что россияне разного уровня доходов должны иметь возможность позволить себе отдых и путешествия. Президент также отметил, что в развитии туризма речь идет не только о традиционных морских курортах. Он пояснил, что необходимо восстанавливать и историко-культурные маршруты и объекты, а также национальные достопримечательности. По словам Владимира Путина, развитие туризма заключается в доступности любых направлений путешествий для населения страны.

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