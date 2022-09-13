Доцент экономфака РУДН рассказала о тонкостях увольнения пенсионеров

Russf Сен 13, 2022 Интересное

Доцент экономического факультета РУДН Светлана Сорокина рассказала о том, какими нюансами сопровождается процедура увольнения пенсионеров. По ее словам, если гражданин желает завершить трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, то работодатель обязан расторгнуть договор в срок, указанный в заявлении. При этом дорабатывать обязательные дни пенсионеру не требуется.

В случае сокращения работодатель обязан выплатить выходное пособие. Однако Сорокина заметила, что иногда в такой ситуации сотрудников переводят на срочный договор, который впоследствии не продлевается. В таких обстоятельствах выплата выходного пособия не предусмотрена.

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