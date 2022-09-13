Новая русалочка не понравилась зрителям

Новый вариант знаменитой русалочки увидит свет в мае 2023 года. По сюжету героиня соглашается обменять свой голос на возможность попасть в мир людей.

Уже сейчас на YouTube появился ролик, где главная героиня исполняет песню. Реакция зрителей за два дня публикации оказалась не очень восторженной. Опубликованный ролик понравился 313000 пользователей. Но негативных реакций оказалось намного больше. С помощью специального расширения можно увидеть, что количество тех, кому ролик не понравился, составляет 1,1 млн человек.

Rusfact.com