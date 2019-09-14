СМИ узнали, кого пригласили на свадьбу Собчак

14.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали, кого пригласили на свадьбу Собчак
Приглашения на банкет, посвященный свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, получили почти 300 человек, сообщает “Комсомольская правда”.

Среди приглашенных: Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей, Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие подруги Собчак – дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Как ожидается, придут Игорь и Вадим Верники, при этом Игорь Верник будет вести свадьбу как тамада.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Также сообщалось, что Собчак ждет ребенка от Богомолова, однако сама она эти слухи опровергла.

В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак.

О прекращении отношений пара объявила 8 марта.

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