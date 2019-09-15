Врач сообщил о шансах Заворотнюк на выздоровление



Нейрохирург Александр Тушев рассказал, есть ли шансы на выздоровление у актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали рак мозга. Прогнозы врача оказались неутешительными.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, который развился на фоне опухоли. Позднее ее директор Стас Христов опроверг эту информацию. Он рассказал, что позвонил самой актрисе, она назвала публикации в СМИ «бредом».

Позднее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин написал у себя в Instagram, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Он сообщил, что вся его группа молится за актрису.

Как отметил Тушев, если опухоль головного мозга сопровождается отеком, это говорит о третьей или четвертой стадии онкологического заболевания.

«Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека», — сообщил врач.

По словам нейрохирурга, полностью вылечить онкологическое заболевание в подобных случаях нельзя. Тушев сообщил, что в среднем пациенты с четвертой стадией рака головного мозга живут от восьми месяцев до года.

Врач рассказал, что у страдающих от подобного заболевания наблюдаются слабость и общая утомляемость. Также у таких пациентов могут быть судороги и неврологические проблемы. По словам Тушева, если онкологию не лечить, то состояние больного будет стремительно ухудшаться. Не исключено и возникновение новых образований. В таких случаях смерть пациента наступает достаточно стремительно.

При лечении подобных опухолей применяется хирургическое вмешательство. Это дает возможность уменьшить объем злокачественных тканей и провести лучевую химиотерапию. Однако, как отметил Тушев, операционное вмешательство несет в себе определенные риски.

«Если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», — рассказал нейрохирург «Вечерней Москве».

Ранее хирург-онколог Ростислав Павлов оценил вероятность связи онкологического заболевания Анастасии Заворотнюк с искусственным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). По его словам, рак мозга никак не связан с данной процедурой.



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