США перестанет работать с российскими производителями электроники

Министерство финансов США приняло решение о прекращении работы с крупнейшими российскими производителями электроники. Это означает, что отечественные фирмы попадают в SDN-лист. Ранее подобные компании находились под секторальными санкциями. Теперь же их ожидает полное прекращение взаимодействия с Западом.

Специалисты считают, что принятие такого решения препятствует развитию российской вычислительной техники. Отмечается, что теперь производство процессоров на зарубежных фабриках стало невозможным.

Rusfact.com