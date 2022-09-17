США перестанет работать с российскими производителями электроники

Russf Сен 17, 2022 Интересное

Министерство финансов США приняло решение о прекращении работы с крупнейшими российскими производителями электроники. Это означает, что отечественные фирмы попадают в SDN-лист. Ранее подобные компании находились под секторальными санкциями. Теперь же их ожидает полное прекращение взаимодействия с Западом.

Специалисты считают, что принятие такого решения препятствует развитию российской вычислительной техники. Отмечается, что теперь производство процессоров на зарубежных фабриках стало невозможным.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.