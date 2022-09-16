Ученые Ямала определили начало глобального потепления по древесным кольцам

Russf Сен 16, 2022 Интересное

Специалисты из Института экологии растений и животных УрО РАН изучили величину древесных колец. Известно, что в холодные годы гольца на древесине узкие, а в теплые годы они становятся шире. Таким образом, деревья хранят информацию о климате за достаточно долгий период.

Изучив величину колец деревьев, ученые пришли к выводу, что глобальное потепление началось в середине 19 века. Также специалисты определили города, в которых изменение климата оказало наиболее сильное влияние. По словам ученых, это Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Воркута, Чита и Салехард.

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