Ученые Ямала определили начало глобального потепления по древесным кольцам

Специалисты из Института экологии растений и животных УрО РАН изучили величину древесных колец. Известно, что в холодные годы гольца на древесине узкие, а в теплые годы они становятся шире. Таким образом, деревья хранят информацию о климате за достаточно долгий период.

Изучив величину колец деревьев, ученые пришли к выводу, что глобальное потепление началось в середине 19 века. Также специалисты определили города, в которых изменение климата оказало наиболее сильное влияние. По словам ученых, это Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Воркута, Чита и Салехард.

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