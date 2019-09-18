Дочь Заворотнюк приехала к матери в больницу с воздушным шаром



Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна навестила ее в больнице. Видео, как Анна идет к лечебному заведению, попало в Сеть.

Дочь Заворотнюк пришла к матери в больницу с воздушным шаром. На кадрах девушка держит в руках воздушный шарик в форме сердца. На нем написано «I love you this much» («Вот так сильно я тебя люблю»). Как передает Telegram-канал Mash, в одном из интервью ранее 23-летняя Анна рассказала об особенностях отношений матерью. Она уточнила, что безумно любит мать.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Она проходила лечение в Польше, но оно не дало никаких положительных результатов. По последним данным, Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером.

Родственников тяжело больной артистки Анастасии Заворотнюк обвинили в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни. Об этом заявили пользователи соцсетей.

«Отвратительно! Умерла — не умерла. Устроили очередное шоу. Креста на вас нет, православные!», «Это часть шоу и способ хайпануть. Родственники деньги получают с этой ее последней гастроли», «Жанна Фриске. Часть вторая. Круговая порука лицедеев», — такие комментарии оставляют юзеры в соцсетях.

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

«Отпустите уже ее. Хватит мучить человека», — призвала Marta_addams.

Были и те, кто-то высказал надежду, что все еще обойдется, Анастасия поправится.

«Иногда человек, лежащий месяцы, годы в коме внезапно просыпается, встает и идет домой», — заметил Dmitry Ilyin.

Некоторые пользователи были настроены агрессивно и высказали мнение, что состояние Заворотнюк — «это карма», которая постигла ее, по их мнению, из-за использования стволовых клеток, которые получают из «убитых нерожденных детей». Sergey S, в частности, заметил, что «играться со стволовыми клетками — это не шутки».

«Фриске, как и Заворотнюк обе хотели быть молодыми вечно, вот и операции перенесли со стволовыми клетками. Результат все мы теперь видим», — добавил он.

«Меньше надо было колоться и омолаживаться, дольше бы прожила, а роды просто совпадение», — написала Алиса Васильева.

Ведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье актрисы Анастасии Заворотнюк с призывом избежать его ошибки во время болезни певицы Жанны Фриске.

Телеведущий призвал родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» выступить с официальным заявлением. В эфире передачи «Пусть говорят» он подчеркнул, что гласность освободит их семью от домыслов, сплетен и слухов, а также позволит сконцентрироваться на помощи Заворотнюк.

«Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит», — объявил Шепелев.

Сестра Жанны Фриске подтвердила, что семья певицы скрывала информацию о болезни певицы. Звезду помещали в клиники под чужими фамилиями.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







