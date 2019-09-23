«Летает за мной на метле»: Максакова отреагировала на упреки матери Вороненкова (видео)



После двух лет ожесточенной борьбы мать и первая жена бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова приехали в Киев, чтобы лично высказать Марии Максаковой все, что накопилось за эти годы.

Людмила Николаевна Вороненкова вспоминает, с каким цинизмом Мария позвонила ей после убийства Дениса и спросила, почему мать не вступает в наследство.

Людмила Вороненкова, мать Дениса Вороненкова: «Как так можно, мир перевернулся. Любимый человек…. Неужели только деньги, деньги. Он погиб, Маша уже на третий день на наследство подала, сразу после смерти».

Мать погибшего депутата Вороненкова долго искала встречи со своей невесткой. Однажды она пришла на концерт, вручила букет Марии, а в антракте к ней подошел охранник и попросил уйти. По его словам, Максакова отказалась петь, пока свекровь не покинет зал.

Мария Максакова: «Какая отважная бабка, летает за мной на метле договориться со мной о встрече. Очень хотелось еще походить по ток-шоу, поездить».

А после певица запретила бабушке общаться с внуком. Максакова считает, что мальчику не нужно общение с такой бабушкой, как Людмила Николаевна, ведь сын тоже не хотел поддерживать с ней отношения.

Мария Максакова: «Разве внуку нужно такое общество? Ему нужно общаться с бабушкой алкоголичкой? Да? Ему нужно общаться с бабушкой, которая продает собственного сына, ходит, хает на каждой программе?».

Людмила Вороненкова: «Мы пришли, Маша сказала: не пускать. Но я привезла подарки, такую большую сумку очень. Эти игрушки мы передали, а нам через некоторое время передали, что Маша эти игрушки выкинула, даже не открывала».

Мария Максакова, певица: «Я просто боялась, мало ли что она туда напихала, споры сибирской язвы».

Как мать и первая жена уличили Максакову во лжи? Чем им их возмутило ее поведение на похоронах? И кого женщины считают заказчиком преступления? Подробности скандальной встречи — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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