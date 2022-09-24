Плод в утробе матери реагирует на вкус употребляемых продуктов

Ученые установили, что ребенок, находясь в утробе матери, способен воспринимать вкус продуктов, которые она употребляет. Более того, плод может реагировать на изменение вкуса.

Так, исследователи доказали, что если мать ест морковь, то ребенок, ощущая этот вкус, улыбается. На капустный вкус ученые обнаружили совершенно другую реакцию. В этом случае плод изображает различные гримасы.

Эксперимент проводился с использованием небольшого количества соответствующего ароматизатора. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

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