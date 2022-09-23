В России сократится количество банков

Глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов поделился своим мнением, относительно дальнейшего развития событий среди кредитных организаций, функционирующих в России. По его словам, в ближайшее время их количество значительно сократится.

Прогноз Сухова заключается в том, что до конца года из РФ уйдут около 10 банков. Также ожидается, что в следующем году число кредитных организаций сократится еще на несколько десятков. Сухов считает, что большое влияние на развитие ситуации оказывает ужесточение надзорной политики в этой сфере.

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