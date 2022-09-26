Центробанк сообщил о повышении спроса на наличные

Russf Сен 26, 2022 Интересное

Представители Банка России сообщили о резком увеличении числа желающих получить наличные денежные средства со своих счетов. По данным на 22 сентября, сумма наличных денежных средств увеличилась на 132 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что последнее столь значительное повышение объема наличных было зафиксировано 4 марта. Тогда спрос на наличные вырос на 151 млрд рублей.

Подсчитанный объем наличных денежных средств учитывает все деньги, находящиеся в обращении. Однако, по мнению экспертов, эта сумма близка к той, которую россияне обналичивают в банкоматах.

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