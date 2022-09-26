Российские и турецкие специалисты разработают альтернативу платежной системе «МИР»

Несколько дней назад стало известно, что крупнейшие банки Турции прекратили обслуживание карты «МИР». По словам специалистов, такого рода решения принимают сами банки, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку.

Однако президент Турции заявил, что планируется разработать альтернативную систему, которой смогут пользоваться россияне в Турции. Эрдоган пояснил, что в процессе разработки будут задействованы российские и турецкие специалисты. Этот вопрос в дальнейшем будет обсуждаться для поиска оптимального решения.

Rusfact.com