«Отвалившийся» от фитнеса нос Канделаки поразил Лену Миро



Лена Миро, известная провокационными записями в своем блоге, раскритиковала публикацию российской телеведущей Тины Канделаки в Instagram. Блогер заподозрила, что Канделаки может лгать о том, что не прибегала к услугам пластической хирургии.

Ранее телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала коллаж из двух фотографий. На одной из них она запечатлена в возрасте 27 лет, а на другой — в возрасте 43 лет. Канделаки рассказала, что в Сети можно найти много ее снимков с заголовками «Тина Канделаки до и после пластики» и «Чудо пластической хирургии на примере Тины Канделаки». Однако, по словам телеведущей, дело вовсе не в этом.

«Дело, разумеется, не в этом. Проходя тесты на газоанализаторе, я убедилась, что человек способен постоянно меняться к лучшему через правильное питание, спорт, соблюдение режима, уход и борьбу с пагубными привычками», — написала Канделаки.

По ее словам, утверждение, что в 30 лет женщина выглядит хуже, чем в 20, безнадежно устарело. Телеведущая добавила, что тяжелая работа не является оправданием в стиле: «на себя не остается сил». Она также дала несколько советов, как выглядеть лучше и моложе.

«Три простых правила: соблюдайте режим питания и питайтесь правильно, находите время хотя бы для базовых упражнений, вроде планки и приседаний, спите полноценно и правильно», — отметила Канделаки.

Лена Миро заявила, что пристально рассмотрела фотографии, которые опубликовала Тина Канделаки. Блогер обратила внимание на изменения во внешности телеведущей. По мнению Миро, такие разительные перемены не могут быть следствием занятий фитнесом. Она раскритиковала советы Канделаки о сохранении молодости.

«Я и понятия не имела, что от фитнеса нос отваливается. Нет, ну серьезно — посмотрите, каким был у Тиночки нос до походов в спортзал, и каким он стал после», — написала Миро в своем блоге.

Она заподозрила телеведущую во вранье о пластических операциях.

«В общем, тут одно уж из двух: либо я в фитнесе полная дура, либо кто-то уж так заврался, что потерял связь с реальностью. Как вы считаете, какой тут все-таки вариант?» — добавила Миро.

Ранее Миро заявила, что брак продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко продержался 10 лет, потому что фигурист обрел в лице супруги необходимого ему «требовательного директора».



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