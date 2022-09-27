Ученые разрабатывают технологию вызова дождя

Новое исследование появилось на страницах Atmospheric research. В нем рассказывается о том, какую технологию разрабатывают российские ученые совместно с коллегами из ОАЭ. Специалисты плотно изучают вопрос перераспределения осадков, которое поможет избежать избыточной влажности в одних местах планеты, в то время как в других преобладает засуха.

Основа технологии заключается в воздействии на фронтальные облака, которые могут перемещаться на небольшие расстояния. Для этого был разработан специальный реагент на основе хлорида натрия и кальция и карбамида.

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